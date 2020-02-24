أخبار مصر | "الشباب" تطلق الملتقى البيئي الرياضي الأول للطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تطلق الملتقى البيئي الرياضي الأول للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة البيئة واتحاد الغوص والإنقاذ ومبادرتي Space swim ،Wildlife الملتقى البيئي الرياضي الأول للطلائع بمدينة شرم الشيخ، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري، بمشاركة 210 من الطلائع والنشء ذوي الميول البيئية والقدرات الرياضية في مجال السباحة. ويهدف الملتقى، إلى دعم السياحة البيئية وتنمية الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الشعب المرجانية وذلك من خلال ممارسة رياضة السباحة "Open day Water" بالمحميات الطبيعية بمدينة شرم الشيخ. وتتنوع فعاليات الملتقى من ورش عمل تدوير مخلفات المحميات والشواطئ وممارسة السباحة، ويصاحب الفعاليات أنشطة فنية متعددة. ويختتم الملتقى بعمل معرض للمخرجات وورش عمل تدوير المخلفات الشاطئية.

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