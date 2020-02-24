أخبار مصر | وقف عبد الله رشدي عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف عبد الله رشدي عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت شئون الدعوة بوزارة الأوقاف، مذكرة بشأن ما يثيره الداعية عبد الله رشدي، على صفحاته من آراء مثيرة للجدل، بالإضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.

وقالت: إن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بناء على مذكرة وكيل الوزارة المرفوعة إليه في هذا الشأن منع الشيخ عبد الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة، وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها وواقعنا الراهن.