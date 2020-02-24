أخبار مصر | 4 معلومات عن حملة التوعية للحفاظ على السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 معلومات عن حملة التوعية للحفاظ على السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بضرورة إطلاق حملة موسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.

من جانبها أطلقت وزارة النقل اليوم الاثنين، حملة إعلامية للتوعية بالسلوكيات الخاطئة تحت عنوان: "معًا لسكك حديد آمنة سلامتك تهمنا".

وفيما يلي تقدم الخليج 365 أبرز معلومات عن الحملة:

- سيتم بث الارشادات عبر مقاطع فيديو متنوعة ضرورة تجنب بعض السلوكيات التي تعرض حياة الركاب والمواطنين للخطر.

- ضرورة الإلتزام بتعليمات السلامة والأمان عند إستخدام المرفق.

- تشمل السلوكيات السلبية التي تهدف الحملة إلى التوعية من أخطارها: Advertisements 1- اقتحام المزلقانات وهي مغلقة.

2- إقامة معابر غيرقانونية على شريط السكة الحديد.

3- شد فرامل الهواء أثناء سير القطار.

4- إلقاء القمامة على القضبان لما تساهم به في اشتعال الحرائق وتعريض مسير القطارات وحياة الركاب للخطر.

- كما تهدف الحملة إلى التوعية من أضرار بعض السلوكيات الأخرى التي تعرض حياة الركاب للخطر مثل:

1- ركوب القطارات في الأماكن الغير مخصصة لذلك مثل: التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.