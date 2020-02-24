أخبار مصر | وزيرة التضامن تستعرض إنجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تستعرض إنجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء الاجتماع لمتابعة، قرارات المجلس لجلسته السابقة وعرض تقرير خاص بالمشروعات والبروتوكولات والمبادرات التي يتم تنفيذها. وأشار التقرير، إلى أن الفترة من 2017- 2019 شهدت تقديم 180 مليونا 885 ألف جنيه لعدد 669 ألف 223 مستفيدا على مستوى المؤسسة وأفرعها بالمحافظات.

استعرض مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وحضور أعضاء المجلس إنجازات المؤسسة وأفرعها بالمحافظات عن 3 سنوات للفترة من 2017- 2019.

وتنوعت منافذ المساعدات ما بين تقديم المواد الغذائية مساهمة للأسر الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات وخلال شهر رمضان وشراء وتوزيع البطاطين وتقديم مساندات متنوعة للمضارين من الكوارث والأزمات والسيول.

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كما تم توفير الشنط المدرسية بمستلزماتها لعملاء التكافل الاجتماعي من الأسر الأكثر احتياجا والطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية وشراء عدد من الأجهزة الطبية والأجهزة التعويضية لدعم عدد من المستشفيات منها كلية الطب قصر العيني ومستشفيات ووحدات هيئة التامين الصحي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم منح مالية لعملاء الضمان خلال شهر رمضان والأعياد.



وفي مجال علاج الحالات المرضية، تم تقديم العلاج والجراحات المختلفة لـ1100 حالة، خلال الفترة المشار إليها؛ وإجراء عمليات القلب المفتوح والعيون والعظام، كما تم التعاون مع بنك مصر لإصدار كارت ميزة لصرف المساعدات المالية الممنوحة من المؤسسة، وذلك تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. وفي مجال علاج الحالات المرضية، تم تقديم العلاج والجراحات المختلفة لـ1100 حالة، خلال الفترة المشار إليها؛ وإجراء عمليات القلب المفتوح والعيون والعظام، كما تم التعاون مع بنك مصر لإصدار كارت ميزة لصرف المساعدات المالية الممنوحة من المؤسسة، وذلك تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل، تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.