أخبار مصر | عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تردد صباح اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي.

ونفى المصدر، تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الصدد عار تمامًا عن الصحة.