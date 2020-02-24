أخبار مصر | مايو.. إطلاق برنامج "التنظيم بعد الولادة" في المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايو.. إطلاق برنامج "التنظيم بعد الولادة" في المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج "التنظيم بعد الولادة مباشرة"، في جميع محافظات الجمهورية، خلال شهر مايو المقبل، بهدف توفير وسائل تنظيم الأسرة بأقسام الولادة بجميع المستشفيات التابعة للوزارة وربطها بعيادات تنظيم الأسرة.

ويأتي هذا بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للحد من الزيادة السكانية، واستمرارًا لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الوسائل الحديثة لتلبية احتياجات المنتفعات.

وقالت الوزارة، في بيان: إنه تم الانتهاء من وضع الدليل الإرشادي للبرنامج، وتحديث أدلة العمل الاسترشادية اللازمة لتدريب مقدمي الخدمة، لافتًا إلى تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل على مستوى الجمهورية، حيث تضم المرحلة الأولى محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، بورسعيد، الإسكندرية).

وأضافت أن المرحلة الثانية تضم محافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، أسوان، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية، كما تضم المرحلة الثالثة محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

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ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه من المتوقع لهذا البرنامج أن يساهم في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 58.5٪ وفقًا لبيانات المسح الديموجرافي لعام 2014 إلى 71.6 % عام 2030. ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه من المتوقع لهذا البرنامج أن يساهم في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 58.5٪ وفقًا لبيانات المسح الديموجرافي لعام 2014 إلى 71.6 % عام 2030. وأوردت أنه تم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن قطاعات الرعاية الأساسية، والعلاجي، والتأمين الصحي، والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير أداء البرنامج القومي لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع شركاء التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفتت إلى أن الورش تعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة، وسيتم توفير الوسائل بأقسام الولادة بالمستشفيات وربطها بعيادات تنظيم الأسرة والتأكد من استمرارية الخدمة من خلال المتابعة والتقييم، وسيتم تدريب مقدمي الخدمة على تقديم المعلومات والمشورة المتكاملة في أثناء زيارات متابعة الحمل، وبعد الولادة مباشرة.

وأشارت إلى أهمية التسويق المجتمعي للبرنامج من خلال المواد الإعلامية والترويجية التي تبرز مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده الإيجابي على الأسرة والمجتمع.