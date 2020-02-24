أخبار مصر | شروط يجب اتباعها في انتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين"

انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية،

يوم الجمعة المقبل.

ونستعرض تلك الشروط في عدة نقاط وهي كالأتي:-

- يعتبر الصوت الانتخابي باطلًا، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة.

- يتم السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.

- حظر استخدام المحمول في تصوير أوراق التصويت في أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

- يلتزم المرشحون بعد إلصاق أي المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.

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- يحق للعضو الناخب المسدد رسوم العضوية لعام 2018 أو الإعفاء منها والأعضاء الجُدد المقيدين حتى 31 ديسمبر 2019 الإدلاء بأصواتهم ويثبت ذلك من خلال بطاقة العضوية أو كشف الناخبين المقيدين باللجنة أو ببيان سداد صادر من النقابة، يفيد ذلك.

- يتوجه العضو الناخب إلى الحاسب الآلي بالمقر الانتخابي لاستخراج بيان حالة قيده بلجنته الانتخابية.

- لا بد أن يلتزم بتقديم العضو بطاقته النقابية للمستشار رئيس اللجنة الفرعية وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للتحقق من شخصية العضو.

- توقيع العضو اسمه بكشوف الناخبين باللجنة، طبقا لأحكام المادة 15م النظام الداخلي لقانون النقابة.

- يضع العضو بطاقة الانتخاب الخاصة بكل مستوى نقابي في صندوق مستقل مخصص لذلك ومميز بشريط ملون مماثل للون بطاقة الانتخاب المخصص لإيداعها به وبما يسهل التعرف عليه.

