أخبار مصر | 5 مارس.. الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

تعقد النقابة العامة لمهندسي مصر برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم الخميس الموافق 5 مارس المقبل، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

يأتي ذلك لمناقشة السياسة العامة للنقابة، ولعرض إنجازات النقابة للسنة الماضية، وكذلك إعتماد ميزانية النقابة لعام 2019، وإعتماد الموازنة التقديرية لعام 2019، النظر في تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية والمعتمدة من مجلس النقابة.

وأوضحت النقابة أن الانعقاد يكون صحيحا إذا حضر ربع الأعضاء ممن لهم الحق في الحضور، وسداد الاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، وإذا لم يكتمل العدد المقرر يأجل الإجتماع ساعتين، ويكون إجتماع الجمعية العمومية في تمام الثانية عشر ظهرا صحيحا، إذا كان عدد الحضور 300 عضوا على الأقل وإلا أجل الإجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.