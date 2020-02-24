أخبار مصر | 6 مارس.. انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية في الجيزة

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وتعتمد النقابة قرارات محضر الجمعية العمومية عن السنة المالية 2018، بتاريخ 22 فبراير 2019، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير مراقب الحسابات لعام 2019.
وأشارت النقابة إلى أنه يحق حضور الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفاؤهم منها، لافتة إلى أنه سيتم البدء في الانعقاد الأول للجمعية العمومية عند اكتمال النصاب القانوني، أي ربع الأعضاء على الأقل، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم الدعوة للانعقاد الثاني بعد ساعتين، على أن يكون الانعقاد صحيحًا، بحضور 50 عضوًا على الأقل، وإلا فسيتم تكرار الدعوة للجمعية العمومية حتى يتم ذلك.