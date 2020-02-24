أخبار مصر | 6 مارس.. انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية في الجيزة

تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة برئاسة المهندس إيهاب منصور رئيس النقابة الفرعية، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، بنادي النقابة بالبحر الأعظم.

وتعتمد النقابة قرارات محضر الجمعية العمومية عن السنة المالية 2018، بتاريخ 22 فبراير 2019، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير مراقب الحسابات لعام 2019.

كما تعتمد النقابة الميزانية الفرعية لعام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية للنقابة عن العام المقبل 2020، كما يتم النظر في تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت النقابة إلى أنه يحق حضور الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفاؤهم منها، لافتة إلى أنه سيتم البدء في الانعقاد الأول للجمعية العمومية عند اكتمال النصاب القانوني، أي ربع الأعضاء على الأقل، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم الدعوة للانعقاد الثاني بعد ساعتين، على أن يكون الانعقاد صحيحًا، بحضور 50 عضوًا على الأقل، وإلا فسيتم تكرار الدعوة للجمعية العمومية حتى يتم ذلك.

