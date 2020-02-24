أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر "وعظ الأقصر" يناقش دور المنطقة في المشاركة المجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر "وعظ الأقصر" يناقش دور المنطقة في المشاركة المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنظم منطقة وعظ محافظة الأقصر، مؤتمرها نصف السنوي، اليوم الاثنين، بعنوان "دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف المشاركات المجتمعية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك، بمشاركة واسعة من قيادات المحافظة والأزهر الشريف، وعلى رأسهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن القصبي، مساعد الأمين العام لشؤون البحوث العلمية.
كما يشارك الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس المنطقة الأزهرية، ومدير منطقة الوعظ، وممثل الكنيسة والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بالمحافظة.
وقال "عياد": إنه من المقرر أن يستعرض المؤتمر اليوم، مجموعة من المحاور المهمة التي تعكس دور منطقة وعظ الأقصر في التواصل الفعال مع الجمهور والتوعية المستمرة بالقضايا المجتمعية المهمة التي ترتبط بشئون حياتهم اليومية، فضلا عن دور لجان الفتوى بالمحافظة في ضبط منظومة الفتوى ومواجهة فوضى الفتاوى.
وأضاف أن المؤتمر فرصة لمزيد من التواصل والتنسيق المشترك بين منطقة الوعظ، وبين ممثلي الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية ومؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة، للعمل سويا على الارتقاء بالمجتمع والحفاظ على وعي أبنائه وحمايتهم من العبث بعقولهم بأفكار شاذة تستهدف النيل من وطنهم وتنشر الإحباط بينهم.