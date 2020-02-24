أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر "وعظ الأقصر" يناقش دور المنطقة في المشاركة المجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر "وعظ الأقصر" يناقش دور المنطقة في المشاركة المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف المشاركات المجتمعية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

‏‎تنظم منطقة وعظ محافظة الأقصر، مؤتمرها نصف السنوي، اليوم الاثنين، بعنوان "دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية"،

ويأتي ذلك، بمشاركة واسعة من قيادات المحافظة والأزهر الشريف، وعلى رأسهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن القصبي، مساعد الأمين العام لشؤون البحوث العلمية.

كما يشارك الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس المنطقة الأزهرية، ومدير منطقة الوعظ، وممثل الكنيسة والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بالمحافظة.