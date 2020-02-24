مصر | عاجل.. المشدد 5 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المشدد 5 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع محاكم طرة، في جلسة إعادة مُحاكمة المُتهم إسلام طارق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم أنه وآخرين في غضون أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة.

كما اتهمتهم بأنهم حازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.

