مصر | مجلس الدولة يلغي قرار إعلان نتيجة انتخابات مركز شباب التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يلغي قرار إعلان نتيجة انتخابات مركز شباب التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الإمامين والتونسي التي تمت في أكتوبر ٢٠١٨.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

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وأكدت المحكمة، أن ليس من وظيفة مديرية الشباب والرياضة تزكية أحد المرشحين وإلزام الهيئة تحت وصايتها بمخالفة أحكام القانون أو تهديد الهيئة الشبابية بأية وسيلة كانت من الوسائل التي مكنها القانون لها، وإلا عُد ذلك منها انحرافا بينًا عن تحقيق المصلحة العامة.

وأشارت إلى أنه لكل قرار إداري مقصدان أحدهما خاص وهو الذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص، ومقصد آخر عام هو تحقيق المصلحة العامة، وتختلف درجة تحديد الهدف من حالة إلى أخرى، وفي حالة عدم استهداف القرار للمصلحة العامة فإن عيب عدم المشروعية يكون جزاء وفاقا للقرار، وكذلك في حالة ما إذا تبين للمحكمة انحرافه عن الهدف المخصص له.

كان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، أرسل خطابا لمركز الشباب الإمامين والتونسي ألزم مجلس الإدارة بقبول أوراق ترشيح أحد المرشحين، بعد فوات الميعاد وغلق باب تلقي طلبات الترشيح، ثم أردف بخطابه تهديدا لمجلس الإدارة بإبطال الجمعية العمومية المزمع انعقادها بأكتوبر ٢٠١٨ لإجراء الانتخابات في حالة عدم قبول أوراقه، وألزمهم بقبول اشتراكاته السابقة بعد فوات المواعيد المقررة.