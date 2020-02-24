مصر | تأجيل دعوى إلغاء إعلان نتيجة الثانوية بنظام "الألوان" لـ8 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلغاء إعلان نتيجة الثانوية بنظام "الألوان" لـ8 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم شق مستعجل، اليوم الاثنين، جلسة ٨ مارس المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي عن طريق التقييم بتدرج الألوان.

وطالبت الدعوى المقامة من بعض أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثاني، إلزام وزير التربية والتعليم إعلان النتيجة وفقًا للدرجات الفعلية التي حصل عليها الطلاب طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٩١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتقييم طلاب الصف الأول والثاني من مراحل الثانوي العام.

كما طالبت بإلزام الوزارة والمركز القومي للامتحانات بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وعقد الامتحانات طبقا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب خلال العام الدراسي، وإلغاء كافة الأسئلة التعجيزية لمخالفتها لأحكام قانون التعليم والقرارت الوزارية المنفذة لأحكامه.