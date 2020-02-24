مصر | تأجيل أولى جلسات طعن متهمي "فض رابعة" لـ9 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات طعن متهمي "فض رابعة" لـ9 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 9 مارس؛ للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 8 سبتمبر 2018، حكمها على 739 متهم بارتكاب جرائم التجمهر خلال اعتصام رابعة العدوية.

وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من المتهمين في القضية، وشمل قرار المحكوم عليهم، 44 متهما صدر الحكم عليهم "حضوريا"، وأيضا 31 متهما صدر عليهم الحكم "غيابيا".

والمتهمون الصادر بحقهم حكم حضوري، هم: "عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبدالوهاب، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد زكي محمد عبدالعال، وإيهاب وجدي عفيفي، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني.

كما شمل الحكم: حمودة شاهين، وسعد خليفة، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن، وأيمن لبيب، وعلاء عبدالهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وإبراهيم محمد فرج، إسلام عامر، وإبراهيم أبو المجد، والسعيد العراقي، ومحمد فرغلي، وحسام الحاروني، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزي.

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