مصر | تجديد حبس عاطل 15 يوما في المرج

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جدد قاضي المعارضات بجنح المرج، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامه بقتل ابنة زوجته بعد ضربها ضربا مبرحا، وإصابتها بالعديد من الكدمات والسحجات بأماكن متفرقة بالجسم في منطقة المرج.
كانت مدرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المرج، بتلقيها إشارة من مستشفى عين شمس، باستقباله طفلة تبلغ 4 سنوات، متوفية إثر إصابتها بكدمات شديدة وإصابات بالغة متفرقة بجميع الجسم.
وبسؤال والدتها عن سبب الوفاة أدلت بوقوعها من علو، وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوالها، وبإعادة استجوابها أقرت بأن زوجها "م. ا"، 48 سنة، عاطل، يتعاطى المخدرات هو السبب في وفاتها، وإنكارها خشية من زوجها المعتاد على ضربها هي وابنتها بسبب تعاطيه المواد المخدرة.
وبسؤال والدتها عن سبب الوفاة أدلت بوقوعها من علو، وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوالها، وبإعادة استجوابها أقرت بأن زوجها "م. ا"، 48 سنة، عاطل، يتعاطى المخدرات هو السبب في وفاتها، وإنكارها خشية من زوجها المعتاد على ضربها هي وابنتها بسبب تعاطيه المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجده، تم ضبطه، وبمواجهته بأقوال زوجته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.