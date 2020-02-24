مصر | المشاركون في المؤتمر الرابع للمحكمة الدستورية يزورون الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاركون في المؤتمر الرابع للمحكمة الدستورية يزورون الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار ضيوف المحكمة الدستورية العليا، المتمثلين في رؤساء المحاكم والمجالس الأفريقية العليا، الأهرامات وأبو الهول، ضمن جولة سياحية نظمتها المحكمة، للتعرف على التاريخ المصري العظيم، وكذلك لرؤية عجيبة الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية، الذي بدء السبت ولمدة ثلاث أيام بالقاهرة، إذ بدءت فاعليات الجلسة الافتتاحية بمقر المحكمة الدستورية، ثم استكملت باقي جلسات النقاش بفندق "سوفتيل الجزيرة".

ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية، آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، وكيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.