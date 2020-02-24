مصر | لضبط المخالفين.. انتشار الخدمات المرورية على الطرق والمحاور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لضبط المخالفين.. انتشار الخدمات المرورية على الطرق والمحاور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق السريعة ومحاور القاهرة، صباح اليوم الاثنين، حملات مرورية مكثفة من قبل الإدارة العامة للمرور، لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، بالإضافة إلى سحب الكثافات المروية التي تشهدها المحاور والطرق المشار إليها لضمان وصول المواطنين لأماكن عملهم بسهولة.

كما شهدت الطرق والمحاور انتشارًا مكثفًا لسيارات الإغاثة، وكذلك سيارات الدفع الرباعي، والدرجات البخارية، فضلًا عن أجهزة الرادار التي تم زرعها في أماكن غير مرئية للسائقين، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور الكثافات التي تشهدها تلك الطرق.

من جانبها أكدت الإدارة العامة للمرور عدم التهاون مع مخالفي قواعد وأداب المرور، لافته إلى أنه تم رفع عددًا من السيارات المتروكه التي تم رصدها بمختلف الشوارع والميادين.