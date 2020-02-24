مصر | "المرور" تعلن إرشادات مهمة للسائقين بشأن الطقس

وجاءت الإرشادات كالتالي:

_ الحذر في أثناء القيادة وتقليل الاحتكاك على الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه الأمطار.

- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- تفادي استخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق في أي اتجاه.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.