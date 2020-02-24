شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية خلال استقبال «شعراوي»: «نحرص على إقامة مشاريع تنموية جديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة المنوفية وكان في استقباله اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ومحمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، وذلك على هامش متابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة وتفقد مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.

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حيث رحب المحافظ بالوزير على أرض محافظة المنوفية، مؤكدا حرص المحافظة وسعيها الدائم إلى إقامة مشاريع تنموية جديدة من شأنها النهوض بكافة القطاعات وإحداث تنمية إقتصادية شاملة بالمحافظة.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في النهوض بقطاع تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة .

جدير بالذكر أن مصنع تدوير القمامة بأبوخريطة بشبين الكوم يعد من أهم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه، وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة.