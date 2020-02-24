شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: «حققنا طفرة في ملف القمامة ولكن لازلنا من أقل المحافظات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، انه تم ازالة 15 طن قمامة من منتصف مدينة شبين الكوم، وذلك بصورة سريعة ومدة التنفيذ لا تزيد عن اسبوع.

واضاف قائلاً: «إننا حققنا طفرة في ملف القمامة ولكن ما زلنا نعد من أقل المحافظات، حيث يتم الاستعانة بسيارة من كل مركز بسيارة لنقل القمامة ونقلها لمصانع تدوير القمامة، حيث تم إزالة القمامة بل واقامة كورنيش وتم استنادة لجهة معينة حتي لا يتم عودة القمامة مرة أخرى».