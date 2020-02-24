شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تصدر إرشادات للحماية من «كورونا».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من الإرشادات للأشخاص والمحيطين بهم، ومقدمي الخدمات الطبية وأثناء السفر للحماية والوقاية من الإصابة فيروس كورونا المستجد. مرفق الارشادات:

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