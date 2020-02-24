شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين، الصوم الكبير، والذي يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم «أسبوع الآلام» والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة، الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومي في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أي أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي، الاثنين، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقام بسيامة 25 كاهنا للخدمة في مختلف الكنائس.