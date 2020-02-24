شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ33 طفلًا بالمنيا: «حاولوا التسلل إلى ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت السلطات المصرية في ضبط 33 طفلًا من أبناء المنيا أعمارهم تراوحت ما بين 14 – 17 عامًا، الإثنين، أثناء محاولاتهم تسلل الحدود المصرية الليبية «هجرة غير شرعية»، وإعادتهم إلى أسرهم في 6 مراكز بمحافظة المنيا.

وأكد الأطفال العائدون في تصريحات صحفية، الإثنين، أنهم «كانوا يحاولون تسلق الحدود المصرية- الليبية بهدف الهجرة غير الشرعية لإيطاليا عبر الحدود الليبية دون العمل بالأراضي الليبية، مشيرين إلى أن «العديد من أصحابهم نجحوا في ذلك خلال الفترات السابقة»، حسب زعمهم.

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وأضاف الأطفال أنه «تم ضبطهم على الحدود بالسلوم في محافظة مطروح، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم للنيابة العامة بالسلوم، التي قررت تسليمنا ألي أولياء الأمور وتكليف خط نجدة الطفل بفحص حالتنا».

فيما كلف خط نجدة الطفل إدارة حماية الطفل بالمحافظة بإجراء أبحاث ميدانية عن حالات الأطفال النفسية والصحية والاقتصادية والعمل على حلها، وأرسل خطابات إلى محافظ المنيا، يطالبه بفحص حالات الأطفال والعمل على حل مشاكلهم.

في سياق متصل، قام فريق من إدارة حماية الطفل بالمنيا برئاسة بهيرة سيد عثمان، مديرة الإدارة، بإجراء بحثًا ميدانيًا لكل طفل من الأطفال العائدين، وتحديد أسباب اللجوء للهجرة غير الشرعية، حيث كشفت أعمال الفحص عن «تسرب الأطفال من التعليم، ووجود موروث من الآباء والأجداد بالهجرة إلى الأراضي الليبية والدولة الأوربية للعمل هنا، حيث الآباء والأجداد والأشقاء سبق أن قاموا بالمغامرة ونجح البعض منهم وفشل الآخر بل تعرض بعضهم للموت».