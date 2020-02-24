شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة «النوّة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال النوّة الحالية واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين انتهاء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأكد «الشريف» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن جميع أجهزة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار موجودة في الشارع على مدار الساعة لحين الانتهاء من النوّة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

ونوهت المحافظة بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.