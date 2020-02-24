شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 27 من العاملين بـ«الصحة والتعليم» بالبحيرة للتحقيق بسبب «الغياب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدتان المحليتان لمركزى إيتاى البارود والدلنجات، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، الإثنين، بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية والتعليمية بالمركزين للتأكد من الانضباط الإدارى، وأسفرت عن إحالة عدد 27 من العاملين للتحقيق.

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وكشفت حملة من الرقابة والمتابعة بمركز إيتاى البارود، على الوحدات الصحية بقرى كنيسة الضهرية وأشليمة وجبارس قبلى، وكذلك مدرسة أحمد جويلى الابتدائية بقرية نكلا العنب عن تغيب 22 من العاملين دون سند قانونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وقامت حملة رقابية مفاجئة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، على الوحدة الصحية لقرية سيدى سالم، بإحالة 5 من العاملين بها للتحقيق وتغيبهم عن العمل دون إذن قانونى.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الحكومية، ولضمان حسن سير وانتظام العمل بها، والتزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.