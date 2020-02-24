شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم منتدى الأعمال المصرى الكورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع عرض المستشار محمد عبد الوهاب تقريرا حول نتائج زياراته التى يقوم بها إلى المحافظات، والتى بدأت بكل من محافظتى المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التى تواجه المستثمرين بكلتا المحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها.

Advertisements

كما عرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أهم نتائج اللقاءات التى تمت مع ممثلى الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة فى معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصرى، كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التى تم تسويتها مؤخرًا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها فى كافة مراحل ممارسة النشاط، وعلى صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصرى الكورى على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.