شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم ذروة موجة الطقس السيئ وأمطار غزيرة ورعدية تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم الاثنين، وحتى غد الثلاثاء، حيث كشفت أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيئ تشهد خلالها البلاد أمطار على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تصل لـ 5 درجات.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

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وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن عن حالة الطقس بداية من الأحد 23 فبراير وحتى الثلاثاء المقبل 25 فبراير، حيث أكدت أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من الأحد، حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، تكون رعدية على بعض المناطق.