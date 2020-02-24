شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق برنامج "التنظيم بعد الولادة" بجميع مستشفيات الوزارة مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إطلاق برنامج "التنظيم بعد الولادة مباشرة"، فى جميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو المقبل، بهدف توفير وسائل تنظيم الأسرة بأقسام الولادة بجميع المستشفيات التابعة للوزارة وربطها بعيادات تنظيم الأسرة.

يأتى هذا بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للحد من الزيادة السكانية، واستمرارًا لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الوسائل الحديثة لتلبية احتياجات المنتفعات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم الانتهاء من وضع الدليل الإرشادي للبرنامج، وتحديث أدلة العمل الاسترشادية اللازمة لتدريب مقدمى الخدمة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل على مستوى الجمهورية، حيث تضم المرحلة الأولى محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، بورسعيد، الإسكندرية) وتضم المرحلة الثانية محافظات (الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، أسوان، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية، كما تضم المرحلة الثالثة محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الأقصر، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

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من جانبها أشارت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أنه من المتوقع لهذا البرنامج أن يساهم في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 58.5٪ وفقًا لبيانات المسح الديموجرافى لعام 2014 إلى 71.6% عام 2030.

وأضافت "السنباطى" أنه تم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن قطاعات الرعاية الأساسية، والعلاجى، والتأمين الصحي، والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير أداء البرنامج القومي لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع شركاء التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تعمل هذه الورش على رفع كفاءة مقدمى الخدمة، موضحةً أنه سيتم توفير الوسائل بأقسام الولادة بالمستشفيات وربطها بعيادات تنظيم الأسرة والتأكد من استمرارية الخدمة من خلال المتابعة والتقييم.

وتابعت "السنباطى" أنه سيتم تدريب مقدمي الخدمة على تقديم المعلومات والمشورة المتكاملة أثناء زيارات متابعة الحمل، وبعد الولادة مباشرة، مؤكدة على أهمية التسويق المجتمعى للبرنامج من خلال المواد الإعلامية والترويجية التي تبرز مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده الإيجابى على الأسرة والمجتمع.