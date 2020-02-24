شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 16 عاملا بـ«بريد الفيوم» للمحاكمة التأديبية لاختلاسهم 6 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، 16 متهمًا من العاملين بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم للمحاكمة التأديبية، وذلك على اتهامهم باختلاس مايقارب 6 ملايين جنيه من أموال جهة عملهم وارتكاب مخالفات مالية إدارية جسيمة.

كانت النيابة الإدارية بالفيوم قد تلقت بلاغ الهيئة القومية للبريد ضد وكيل بمكتب بريد سرسنا (المتهم الأول) التابع لمنطقة بريد الفيوم لاختلاسه أموال المودعين التي يختص بإجراء عمليات السحب والإيداع عليها، وذلك عن طريق تزويره لايصالات المعاملات سالفة الذكر مما ترتب عليه الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها وقد انتهت النيابة العامة إلى طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأدبيية، وذلك عقب سداده جملة المبالغ المختلسة والفوائد المستحقة عليها وهو ما بلغ قيمته ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.

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باشرت النيابة الإدارية بالفيوم تحقيقاتها في القضية أمام أحمد هيبة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمزاوي، مدير النيابة، وأسفرت التحقيقات عن قيام (المتهم الأول) باختلاس الأموال المودعة بالمكتب، وذلك خلال الفترة من 2015 حتى 2018 والمقدرة بما يزيد عن 5 مليون جنيه دون فوائد التأخير ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة بعد إضافة فوائد التأخير ما يجاوز الستة مليون جنيه واحتفاظه بها فترة من الزمن بشكل مؤقت والقيام بإيداعها في تواريخ لاحقه وقيامه بالتزوير في إيصالات السحب والإيداع الخاصة بالمكتب وذلك بالتوقيع بدلاً من العملاء على تلك الإيصالات الخاصة بالإيداع والسحب واستعمالها في الحصول على أموال العملاء المودعة بالمكتب دون علمهم وذلك عن طريق استخدامه الرقم السري الخاص بالعاملين بالمكتب وإعادة إيداعها مرة أخرى بهدف التربح من أعمال وظيفته ومن الأموال المسحوبة.

وورد للنيابة تقرير أبحاث التزييف والتزوير مثبت به أن المتهم المذكور هو الموقع بدلاً من توقيعات العملاء على إيصالات السحب والإيداع بالمكتب.

وكشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء المجموعة البريدية لمكتب بريد سرسنا خلال فترة عمل واختصاص كلٍ منهم في المتابعة الجدية على المكتب وبما كان من شأنه عدم اكتشاف وجود تبادل لاسم المستخدم والرقم السري بين العاملين وعدم اكتشاف تبادل الشبابيك بالمكتب وكذا تحرير الإيصالات باسم المعاون بخلاف القائم بالعمل فعلياً، وعدم اكتشاف كتابة اختصاص العاملين على دفتر الحضور والانصراف على نحو دقيق طبقاً لعملهم الفعلي على نوافذ تقديم الخدمة وبما كان من شأنه قيام وكيل المكتب (المتهم الأول) بالتلاعب في حسابات العملاء الجارية.

كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال باقي المتهمين -كل منهم طبقاً لاختصاصه- في الإشراف والمتابعة على أعمال المكتب المذكور وكذا إفشاء الرقم السري واسم المستخدم الخاص ببعضهم وتبادله فيما بينهم مما ترتب عليه استخدامه في التلاعب بحسابات العملاء وعدم اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف عدم الدقة في تسجيل بيانات العملاء ومراجعة حسابتهم وكذا قبول إيداعات من أشخاص دون التحقق من شخصيتهم وأيضاً عدم إخطار قسم التفتيش منطقة بريد الفيوم لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال مكتب بريد سرسنا تنفيذا لتأشيرة المدير العام لمنطقة بريد الفيوم خلال عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وكذا القيام بصرف معاشات لغير أصحابهم بعد وفاتهم والإهمال في المحافظة على إيصالات السحب والإيداع لعدد من العمليات التي تمت بالمكتب مما ترتب عليها فقدها.