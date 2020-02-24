شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وزير التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، بمكتبه بالديوان العام وذلك لفقد مصنع تدوير القمامة بحي غرب بمدينة شبين الكوم.

ويعد مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنية، وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة.