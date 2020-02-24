شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث خطة تسويق وإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع تحالف من كبرى الشركات العالمية في مجال الاستشارات العقارية والتسويق، خطة تسويق وإدارة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقيادات الوزارة.

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وأكد الوزير، في بيان للوزارة الاثنين، أنه يجب تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مختلف، ليس على المستوى المحلي فقط، بل يتم تسويقه على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويعد علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من تحالف الشركات العالمية، والذين قدموا عرضا متكاملا حول كيفية تسويق وإدارة المشروع، كما عرضوا خبراتهم وتجاربهم في تسويق وإدارة المشروعات المختلفة على مستوى العالم.

من جانبه، أشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.