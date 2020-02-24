شكرا لقرائتكم خبر عن يتفقده وزير التنمية المحلية اليوم.. تعرف على مصنع أبوخريطة لتدوير المخلفات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، عملية التشغيل التجريبى لمصنع أبوخريطة لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم.

وقال شعراوى إن هذا المصنع تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب خط إنتاج للكومبوست والRDF بتكنولوجيا أوروبية، مشيرا إلى أن التكلفة الخاصة بالأعمال وصلت نخو 120 مليون جنيه.

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ويعد المصنع من أهم المشروعات على أرض المحافظة مقام على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة.

تم الانتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية، التي تكفل الاستفادة من هذه النفايات، مع الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة.يعد مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات علي أرض المحافظة.

مشروع مصنع تدوير المخلفات بالمنوفية

مشروع مصنع تدوير المخلفات بالمنوفية

يقام على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه، وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة، بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة، وتم الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية، التي تكفل الاستفادة من هذه النفايات، مع الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة.