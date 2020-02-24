شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى، كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، قد قررت إحالة أوراق الإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين من أصل 208 متهما من تنظيم "بيت المقدس"، إلى المفتى بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

والمتهمون المحالون للمفتى هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحى.

وضمت الأسماء المحالة للمفتى عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هانى إبراهيم أحمد، محمود عبد العزيز السيد، يحيى المنجى سعد، عادل محمود البيلى، ممدوح عبد الموجود عباده، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقى، فؤاد إبراهيم فهمى، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسانين على، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، أحمد جمال.

وقبل النطق بقرار الإحالة وجه المستشار حسن فريد كلمة قائلا: أتوجه بكلماتي الي الشعب المصري العظيم، وضمير المحكمة يئن ويعتصر من فرط الحزن والألم والآسي من جرائم المتهمين، فقد ثبت للمحكمة علي وجهة القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس ارتكبوا 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر الحبيبة المحاولة زعزعة استقرار البلاد وضرب الوحدة الوطنية .

واستكمل رئيس المحكمة: الولاء للوطن والانتماء لأرضه هي أروع الصفات التي يتصف بها كل إنسان محب وهو شعور فطري عميق يربط الإنسان بوطنه الذي ولد علي أرضة وتنسم هواءه وتغذى من نبته وشرب من نيلة وشب وترعرع بين أهلة وعشيرته وتلقي العلم في محرابه، وما أعظم أن يقدم المواطن هذا الشعور إلي معتقد يرسخ في وجدانه وإلي سلوكه وعمله يستهدف بة الدفاع عن أرضة والحفاظ على أمنه وصيانة حرماته ومقدساته.

ووجه رئيس المحكمة كلمته لأهل الشهداء قائلا: يا أهل شهداء مصر لا تخافوا ولا تحزنوا فهم أحياء في الفردوس الأعلى عند ربهم يرزقون هنيئا لكم يوم يشفع لكم الشهيد يوم القيامة.

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وتابع: المتهمون قتلوا الضابط محمد مبروك السيد خطاب بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا مصطفي ربيع محمد المنشاوي، وقد اقترنت بقتل احمد يوسف محمد على فردی شرطة القائمين بخدمة نقطة النزهة الجديدة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا هاني إبراهيم جاد الله فرد شرطة القائم على خدمة الارتكاز الأمني بالطريق الدئري عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

واستطرد: قام المتهمون بقتل محمد سمير محمد محمد السيد لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا الطفلة مريم أشرف مسيحية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا الطفلة مريم نبيل فهمي ومحمد إبراهيم علي و سمير، وفهمي عازر و كاميليا حلمي عطية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم بخمسة كيلو جرام من مادة "التي أن تي" شديدة الانفجار، وشرعوا في قتل اللواء هشام عصمت حسن بمدرية أمن القاهرة.

وجاء فى الكلمة : قام المتهمون بتفجير مديرية أمن القاهرة بمادة "التي أن تي" شديدة الانفجار، وفجروا مديرية أمن الدقهلية بمادة "التي أن تي" شديدة الانفجار، وفجروا مديرية أمن جنوب سيناء، واتلفوا مبني كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بمنطقة الوراق، وخربوا أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية والمملوكة لجهاز للشرطة، سرقوا السيارات الكثيرة من أفراد الشعب بالإكراه بحيازتهم أسلحة آلية نارية، وسرقوا صناديق بجهاز الصراف الآلي لبنك الإسكندرية فرع القنطرة وسيارة نقل أموال مكتب بريد الإسماعيلية، واتلفوا مساجد يوسف أغا والسلطان شاة ومسجد الصالح، وخربوا مبني معسكر الأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية وكذا مركز شرطة أبو صوير، وخربوا مبني محكمة المنصورة والجهاز المركزي للمحاسبات ومقر مباحث التهرب الضريبي ومقر رئاسة مركز طلخا ومركز شرطة طلخا والمصرف المتحد ومسرح المنصورة القومي والهيئة المصرية العامة لمشروع الصرف الصحي ونادي قضاة المنصورة والتطبيقين والمعلمين والتجاريين .

واستكمل: خربوا مبني محكمة الطور واستراحة مطار طور سيناء ومركز التدريب المهني ومكتب تشغيل طور سيناء ونادي ضباط الشرطة بطور سيناء وقسم الجوازات ومركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح خربوا معسكر قوات الأمن بالسويس، وخربوا أحدي الهوائيات الخاصة بمحطة الأقمار الصناعية بالمعادي، وضربوا السفن المارة بقناة السويس بالآر بي جي، وسرقوا المبالغ النقدية المعهود الي مكتب بريد العزب بالمطرية بالإكراه .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، وضمت 7 وقائع سرقة أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.