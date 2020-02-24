شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلن عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الإيطالية، عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
يذكر أنه سعياً للسيطرة على تفشى انتشار فيروس كورونا فى شمال إيطاليا، كثفت السلطات التدابير لحظر التجمعات العامة، بما فى ذلك إلغاء فعاليات كرنفال البندقية الشهير التى تجذب عشرات الآلاف من المحتفلين إلى المنطقة التي تقع الآن فى قلب تفشي الفيروس.
وكان من المقرر أن يستمر الكرنفال الذى يستقطب عشرات الآلاف من الزوار إلى المدينة الشاطئية حتى يوم الثلاثاء، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى في البندقية وبقية فينيتو، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق على الأقل حتى مطلع مارس المقبل.
وكان رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا أنجلو بوريللى، أعلن فى وقت سابق، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد فى البلاد إلى 132 حالة.
وقال بوريللى - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، امس الأحد، "إن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون فى الرعاية المركزة، فيما توفى اثنان وشفى ثالث من المرض".وأوضح رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا، أن السلطات الإيطالية لم تتمكن حتى الآن من تحديد أول حامل للفيروس فى البلاد، لذلك يصعب توقع الحالات المحتملة الجديدة.
وفى ذات السياق لايزال الرعب يجتاح العالم شرقا وغربا من الفيروس المميت، ويحصد هذا الوباء يوميا العشرات على مستوى العالم كله، وقال الرئيس الصينى، شي جين بينج بلد المنشأ، إن أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة، وتوفى طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية بعد إصابته، وفقًا لتقرير رسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.
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