شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات الموسم الثقافى بجامعة حلوان بحضور وزير الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اهتمام جامعة حلوان بدعم الشباب وتنمية قدراتهم، استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع انطلاق فعاليات الموسم الثقافي للجامعة 2019 / 2020، وبدأت فعاليات اللقاء بعرض فني لكلية التربية الموسيقية حيث عزف الطلاب مجموعة من المقطوعات الموسيقية الحماسية التي أثارت إعجاب الحضور أتبعها تفقد الوزير ورئيس الجامعة لمعرض يضم ابتكارات طلاب الجامعة من كليات هندسة حلوان والمطرية ثم معرض منتجات طلاب الأسر ومعرض فني لطلاب الكليات المتخصصة وغير المتخصصة، ومعرض الأنشطة الفنية والموسيقية التي يقدمها طلاب مركز الفنون التشكيلية وطلاب مركز الموسيقى والكورال.

وفي مبنى الصالة المغطاة قدم طلاب كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة استعراضاً رياضيا أظهر مواهب فريدة لدي طالبات الجامعة .

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال فعاليات اللقاء الذي عقد بالصالة المغطاة بالجامعة لأهمية ودور شباب مصر الفعال فى تنمية المجتمع، مؤكدا على حرص الدولة والوزارة على دعمهم في كافة المجالات وإقامة مشروعات تنموية تخدم النشء والشباب، كما أعرب عن سعادته بجامعة حلوان المتميزة بتخصصاتها الفريدة وعن استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم لخدمة طلاب الجامعة وقد وعد بقيام الوزارة بصيانة ملاعب الجامعة.

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ورحب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بوزير الشباب والرياضة، مؤكدا على حرص الدولة على تمكين الشباب وإسناد العديد من المناصب القيادية لهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فهم أمل الغد المشرق.

ووجه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدعوة للشباب والطلاب للاجتهاد وطلب العلم والمثابرة من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان هدية تذكارية ولوحة فنية إلى وزير الشباب والرياضة تقديرا له ولدوره في خدمة الشباب المصري، واختتم اللقاء بصورة تذكارية جمعت وزير الشباب ورئيس الجامعة مع الطلاب.