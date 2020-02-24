شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف غدا وزير الإسكان فى ندوة عن العمران بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية للعمران في مصر" يحاضر فيها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك غدًا الثلاثاء الساعة 1 ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.
تأتى هذه الندوة فى إطار الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.
وعلى جانب آخر كان من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تفقد الحرم الجامعي للاطمئنان على الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والنقاش معهم حول سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بكافة كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب الذين حرصوا على الالتفاف حول رئيس الجامعة داخل الحرم الجامعي للاستفسار عن الامتحانات والنتائج والعديد من الأمور الهامة التي تخص الطلاب.
وحرص الدكتور الخشت، على الحديث مع الطلاب بكل الكليات حول العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة ومختلف القضايا، مشددًا علة أن الجامعة ليست مكان للعلم فقط وإنما لإعداد إنسان متكامل صالح للمجتمع ويكون قادرًا على صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تخريج خريجين مؤهلين ليكونا فاعلين في المجتمع في كافة مناحي الحياة.
وأوضح الدكتور الخشت، للطلاب أن كافة الكليات انتهت من إعلان نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وأن باقي النتائج ستكون متاحة على الموقع الرسمي للكليات فور الانتهاء منها مباشرة، مشيرًا إلى أن أكثر النتائج بالكليات مميزة أو متوسطة، وهو الأمر الذي يمثل دافعاً للجامعة في خطتها للتحول نحو جامعات الجيل الثالث وتطوير المناهج الدراسية والاعتماد علي الفهم وليس الحفظ والتلقين.
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