شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف غدا وزير الإسكان فى ندوة عن العمران بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية للعمران في مصر" يحاضر فيها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك غدًا الثلاثاء الساعة 1 ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

تأتى هذه الندوة فى إطار الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.