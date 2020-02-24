شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بنقل محكمة الطفل من شارع السودان لـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة الطفل بالجيزة، بشارع السودان في محافظة الجيزة، إلى المقر الجديد بالعقار رقم 68 بالحي الحادي عشر، في مدينة السادس من أكتوبر، بجوار الشهر العقاري، ونيابة قسم الهرم، في محافظة الجيزة.

على جانب آخر، أعلن وزير العدل، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال أعلن تنفيذ قرار تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معه.

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ولفت الوزير، إلى أنه تم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضوا لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، إذ تم تخصيص رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722 والثالث لمكاتب باقي الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.

وأكدت الوزارة، إنه تم نشر تلك الأرقام على موقع الوزارة، كما سيتوالى التنويه عنها بوسائل الإعلام المختلفة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الموضوعة للتعامل مع شكاوى المواطنين خلال التعامل مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والازدحام.