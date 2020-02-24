شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بيلاروسيا: وقعنا على أكثر من 24 اتفاقية خلال زيارة لوكاشينكو لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروس لدى القاهرة، نجاح زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لمصر التى أسفرت عن نتائج مثمرة للغاية حيث تم التوقيع على أربع اتفاقيات حكومية وهى اتفاقيتين لتعزيز التعاون فى مجالى الجمارك والبنوك فضلا عن التوصل إلى اتفاق حول آلية عليا للمشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية بالإضافة إلى البرنامج التنفيذى الحكومى فى مجال التعليم العالى والدراسات العليا.

وأضاف تيرتنتييف، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن مجلس الأعمال "المصرى – البيلاوسى" شهد فى أول اجتماع له التوقيع على أكثر من 20 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التجارية فى المجالات المختلفة .. مشيرا إلى عقد لقاءات ثنائية ما بين 40 إلى 50 من رجال الأعمال المصريين والبيلاروسيين.

وأفاد بأنه من أبرز نتائج الزيارة هى عقد المفاوضات الناجحة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وألكسندر لوكاشينكو واتفاقهما على تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى فى كافة المجالات خاصة فى التكنولوجيا رفيعة المستوى "والإنتاج المشترك وتسويق المنتجات فى أسواق ثالثة، مؤكدا الاهتمام الخاص بمساهمة بيلاروس في تنفيذ المشروعات الكبري فى منطقة السويس الاقتصادية الخاصة .. مشيرا إلى أن لوكاشينكو تفقد سير الأعمال الإنشائية الكبيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح السفير أن لوكاشينكو أجرى مباحثات هامة مع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حيث تم الاتفاق على مشاركة نواب البرلمان في دعم المشروعات المشتركة في كافة المجالات، لافتا إلي الإعداد لزيارة رئيس الجمعية الوطنية البيلاروسية لمصر هذا العام.

وأوضح أن كلا الرئيسين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجالي التصنيع والاستثمار و تطوير التعاون في مجالي التكنولوجيا والتعليم فضلا عن دعم التواصل في مجال التبادلات الإنسانية والاتصالات السياسية بين البلدين .. مشيرا إلى أنه مما لاشك فيه أن زيارتي الرئيس لوكاشينكو - الثالثة - لمصر والسيسي لبيلاروس في يونيو الماضي، تعد حوافز هامة للغاية لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأفاد تيرتنتييف بأن التعاون الثنائي المكثف والتواصل المستمر يهدف إلى تذليل العقبات لزيادة التجارة وتسهيل سفر المواطنين من كلا البلدين .. مشيرا إلى أن المؤسسات المصرية والبيلاروسية تعملان على تنفيذ القرارات التي اتخذت على أعلى مستوى خاصة خارطة الطريق للتعاون، والتي تُحدد المجالات المعينة والمشروعات المشتركة.

ونوه إلى أنه تم تنظيم معرض كبير على هامش هذه الزيارة لعرض الإنجازات العلمية والصناعية والتطورات العلمية والواعدة والمنتجات والمعدات ذات التقنية العالية وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال "المصري – البيلاروسي" فضلا عن تنظيم ندوة بين أكاديميتي البحث العلمي في كل من مصر وبيلاروس.

وأوضح سفير بيلاروس أنه يتم الإعداد حاليا لعقد الاجتماع السابع للجنة التجارة المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري ووزير تنظيم مكافحة الاحتكار البيلاروسي خلال الفترة المقبلة في القاهرة.

وعن المشروعات المشتركة، أفاد بأن كلا الجانبين يعملان على تنفيذ 15 مشروعا في مجالي التجارة والاقتصاد من بينها الإنتاج المشترك لشاحنات (ماز) وجرارات (أم تي زاد) والمعدات الزراعية (بوبرويسك أجروماش) ورافعات (أمكودور) ومحركات (أم أم زاد) وصوامع الحبوب بالإضافة إلى التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي والغذاء والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والمنتجات الخشبية.

وعن التجارة، قال تيرتنتييف إن قيمة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروس بلغت 142 مليون دولار عام 2019 بزيادة تقدر بنحو 31 في المائة عن العام السابق من بينها صادرات بيلاروسية لمصر بما قيمته 116 مليون دولار بزيادة تقدر بحوالي 40 في المائة بينما الصادرات المصرية لبيلاروس بلغت 25 مليون دولار.

وأوضح أن بيلاروس تستورد من مصر الخضروات والفاكهة عالية الجودة والأدوية والملابس والمنسوجات بينما تُصدر لمصر منتجات متنوعة من بينها المنتجات المعدنية والجرارات وقطع الغيار ومعدات الأشعة السينية وأسمدة البوتاس والإطارات واللبن والقشدة والكيمياويات والخشب الرقائقي والورق ومنتجات البناء.

وعن السياحة، قال تيرتنتييف إن مصر ستستمر واحدة من أهم الدول الأكثر جذبا للسائحين البيلاروسيين الذين بلغ عددهم نحو 212 ألف سائح عام 2018 بالمقارنة بـ123 ألف سائح في عام 2017، مؤكدا أن بلاده لم تفرض أي قيود على السفر إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة.

وأعرب عن اعتقاده بأن منح السائحين البيلاروسيين التأشيرة فور وصولهم إلى المواني المصرية الدولية أو ما يسمي التأشيرة الإلكترونية سيزيد من تدفقهم .. لافتا إلى أهمية أن يتعرف البيلاروسيون بشكل أفضل على روائع البحر الأحمر والكنوز القديمة والتاريخ الغني لمصر.

وقال إن "بيلاروس تولي اهتماما خاصا بالمصريين الذين يزورون المراكز الصحية والمصحات فيها؛ ونفكر جيدا في العمل من أجل جذبهم كسائحين إلى بيلاروس".

وأكد السفير، في ختام حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجانب البيلاروسي يدعم الجهود المستمرة الرامية إلى الإعداد لاتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مضيفا أن "هذا يعد جزءا من أنشطتنا لإزالة الحواجز في التجارة الثنائية؛ وإبرام هذه الاتفاقية سيسهم بشكل كبير في زيادة التعاون التجاري والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين".