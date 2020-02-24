أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم 24 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت هيئة الأرصاد من طقس اليوم الاثنين 24 فبراير، حيث أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، بالإضافة إلى وجود امطار على كافة الأنحاء من الجمهورية.

أما الوجه البحري فتكون الأمطار متوسطة وغزيرة في بعض المناطق، بينما تكون الأمطار رعدية على السواحل الشمالية، مع نشاط ملحوظ للرياح ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.