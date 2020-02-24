أمطار غزيرة وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة حتى الأربعاء 26 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه من المقرر أن يسود الاثنين طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل الجب الأحمر، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وأوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، خفيفة على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط أحيانًا على شمال الصعيد، وتكون مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة الكبرى 15- 11 الوجه البحري 14-10 السواحل الشمالية الغربية 14 - 11 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 16 – 09 جنوب سيناء والغردقة 21 – 15 شمال الصعيد 16 - 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 – 11.

طقس الثلاثاء:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدلا نهارًا على شمال الصعيد.

وأوضح الخبراء أن الطقس يشهد سقوط أمطار متوسطة على القاهرة وتصل إلى غزيرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتساقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

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وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط على سلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة الكبرى 18 - 10 الوجه البحري 18 - 10 السواحل الشمالية الغربية 17 - 10 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 17 - 11 جنوب سيناء والغردقة 22 - 15 شمال الصعيد 20 – 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 – 11.

طقس الأربعاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الأربعاء المقبل طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مع تكون الشبورة المائية كثيفة صباحًا.

والرياح معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة الكبرى 21 – 10 الوجه البحري 21 – 10 السواحل الشمالية 19 – 10 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 – 11 جنوب سيناء والغردقة 23 – 15 شمال الصعيد 22 – 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 - 11.

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