تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ)
أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب.
ونفذت السلطات المعنية، الحكم صباح اليوم الاثنين، وفقا للإجراءات المتبعة.
وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بتأييد إعدام عشماوي لإدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".
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