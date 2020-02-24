شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمنوفية والقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، زيارة إلى محافظتى المنوفية والقليوبية، ويبدأ الوزير جولته بزيارة مقر محافظة المنوفية، وسيكون فى استقباله اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، لاستعراض مجموعة من الملفات، حيث يستعرض جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

ويعقب ذلك تفقد الوزير والمحافظ عملية التشغيل التجريبى لمصنع أبوخريطة لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم والمقام على مساحة 6 أفدنة وطاقة يومية حوالى 400 إلى 500 طن.

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وقال شعراوى إن هذا المصنع تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب خط إنتاج للكومبوست والRDF بتكنولوجيا أوروبية، مشيرا إلى أن التكلفة الخاصة بالأعمال وصلت نخو 120 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يقوم الوزير شعراوى عقب ذلك بالتوجه إلى مقر محافظة القليوبية، وسيكون فى استقباله المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية.

وسيقوم وزير التنمية المحلية بمناقشة تطوير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة كراسة الشروط لعمليات الجمع الأولى ونقل المخلفات .

ومن المقرر أن يزور شعراوى عقب ذلك لمصنع تدوير المخلفات بالخانكة وموقع المحطة الوسيطة المزمع إنشاءها فى أبوزعبل وتفقد مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحى.