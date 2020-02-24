شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 4 توصيات لمزارعى البرتقال لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات والتوصيات والإرشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمزارعي الموالح "البرتقال" ضمن برنامج التوصيات الفنية الشهرية، وبناءً على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بتكثيف الحملات المروية والنشرات الإرشادية لزيادة الإنتاج من المحصول سواء المعروض بالأسواق المحلية والصادرات إلى الخارج .

وأكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية عن الممارسات الجيدة لطرق ري المحصول، كالآتي:

بدء الري الموسم الجديد في الأراضي الخاضعة لنوبات الســدة الشتوية على أن تكــون الرية غزيـــرة واستمـــرار الــري علــي فتــرات مناسبـة فــي الأراضــي الجديــدة أو التـــي خـــارج المنـاوبة الشتوية

وعن التسميد في الري بالتنقيط

300 جرام سلفات نشادر " 20. % علي 3 دفعات / أسبوع كل دفعة 6 كجم نترات نشـادر / فــــدان أو علي 3 دفعات / أسبوع كل دفعة 6 كجم سلفات نشادر / فدان + 2 دفعة / أسبوع كل دفعة 5 كجـم سلفات بوتاسيوم / فدان".

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وعن الممارسات الجيدة فـــي حالـــة الـــري بالغمــــر

200 كجـم نترات نشـادر + 100 كجـــم سلفات بوتاسيـوم + 25 كجـم سلفات مغنسيـوم .

يتم رش العناصر الصغرى (فترليون كومبي 2 بمعـدل 50 جم / 100 لتر مـــاء) .

وعن برنامج المكافحة لزيادة إنتاج محصول الموالح، وأوضح تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، كالآتي:

ـ مكافحة نيماتودا التدهــور البطيء بعــد فحص التربة وتواجد عدد 4000 فرد في 250 جم تربة وبشرط عدم وجود ثمار على الأشجار ترش بأحــد المبيــدات الموصي بها رشا على سطح التربة حول الأشجار، وتكرر في مارس .