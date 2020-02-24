أخبار مصر | غرفة عمليات بـ"محافظة القاهرة" لتلقي شكاوى تجمعات الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة عمليات بـ"محافظة القاهرة" لتلقي شكاوى تجمعات الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد حالة الطقس خلال الفترة الحالية، حالة غير مستقرة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار على المدن الساحلية وبورسعيد وشمال الدلتا والقاهرة، اليوم الاثنين.

وبدورها قامت محافظة القاهرة، بنشر أرقام لتلقي أي بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمعات الأمطار، وذلك من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على استعداد كافة أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.

وكما وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور أول بأول لرفع أي تراكمات والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء.

وقامت المحافظة بنشر ارقام لتلقي شكاوي الأمطار بجميع الأحياء، والتي جاءت كالتالي:

