شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 24 فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها في قضية إعادة مُحاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر».

طنطا.. تنظم وحدة الورش الإنتاجية بكلية الهندسة جامعة طنطا المعرض الأول للمنتجات الخشبية تفعيلاً لدور البحث العلمي في سد الفجوة بين الاحتياجات والمنتجات .

نواكشوط.. تستضيف العاصمة الموريتانية قمة رؤساء مجموعة دول الخمس في الساحل، حيث ستتولى موريتانيا رئاسة المجموعة خلال القمة.

الدمام ..تنطلق الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، حيث يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني بالخبر السعودية، وذلك في إطار مباريات المجموعة الثالثة.

نيودلهي.. يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الهند للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط المراقبة الحدودي بإقليم كشمير المُتنازع عليه بينهما.

Advertisements

جنيف.. يبدأ مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أعمال دورته العادية الـ43، والتي تستمر حتى 20 مارس المقبل.

القاهرة.. يصل القاهرة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في زيارة للاتحاد المصري للعبة، بهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد، وذلك في إطار التوصيات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد.

القاهرة.. يستضيف المجمع العلمي المصري، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، لشرح رؤيته للسياسة الإعلامية.

عمان.. تنطلق تصفيات غرب آسيا لتنس الطاولة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بصالة «الأمير حمزة» في مدينة الحسين للشباب بالأردن.

مدريد.. تغلق السلطات الإسبانية جميع مطارات جزر الكناري بسبب العواصف العاتية المحملة بالرمال والأتربة.

واشنطن.. تعقد المحكمة الدستورية الأمريكية جلسة استماع إلى حجج أطراف قضية قد تؤدي إلى دفع السودان ما يصل إلى 4.3 مليار دولار لضحايا أمريكيين في هجمات إرهابية.