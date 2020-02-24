شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل خط الكهرباء الجديد المغذي لمدينتي الشيخ زويد ورفح تجريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هندسة كهرباء الشيخ زويد بتشغيل خط الكهرباء المغذي لمدينتي الشيخ زويد ورفح بجهد 22 كيلو فولت، تجريبيًا، حيث يساهم الخط الجديد في مواجهة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وقالت الهندسة في بيان، أنه تحت قيادة المهندس خليل حماد رئيس هندسة كهرباء الشيخ زويد، وبحضور الدكتور محمد هجرس رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد تم تجريب خط الكهرباء الجديد بجهد ٢٢ كيلو فولت، حيث وصلت الكهرباء على دائرتي الخط «دائة 1- دائرة 2» حتى بوابة الشيخ زويد، وتبقى فقط توصيل الخط عبر الكابلات من مدخل الشيخ زويد إلى هندسة كهرباء الشيخ زويد، وأنه خلال أيام معدودة سيتم توصيلة وينطلق خط جهد ٢٢ الجديد لتغذية مدينة الشيخ زويد وضواحيها بالكهرباء.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد هجرس رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أنه تم إنشاء الخط الجديد بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء شمال سيناء وديوان عام المحافظة، ومجلسي مدينتي الشيخ زويد ورفح، وبدعم من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه تم تحديد مسار الخط الجديد، من خلال عقد اجتماعين بديوان عام المحافظة، بحضور جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الخط الجديد سيساهم في حل مشكلة إنقطاع التيار الكهربي بالشيخ زويد ورفح.

بدوره أكد إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرتي الشيخ زويد ورفح، أنه تم تخصيص مبلغ 56 مليون جنيه، لإنشاء الخط الجديد، مشيرًا إلى أن عدد الأعمدة التي تم زرعها في الخط الجديد يبلغ 450 عمودًا هوائيًا.

يذكر أن الخط الرئيسي المغذي لمدينتي الشيخ زويد ورفح وهو بجهد «66 ك.ف» والذي يقوم بنقل الكهرباء من محطة العريش بحي المساعيد بالعريش وحتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشي، جنوب الشيخ زويد، بمسافة نحو 35 كيلومترًا، متوقف عن العمل بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة.