شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تستعد لحملة تطعيم ضد الحصبة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف استكمال خطة مصر للقضاء على هذا المرض.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن استعدادات كافة الأجهزة في القطاع الصحي على مستوى المحافظة لبدء تنفيذ الحملة خلال الفترة من الأحد الموافق الثامن من شهر مارس المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع.

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أضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تشمل تطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات من مختلف المتواجدين على أرض المحافظة من مصريين وأجانب، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات والمدارس، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

ويتمثّل مرض الحصبة بظهور طفوح جلدية مميّزة، وقد يؤدي المرض إلى ظهور مضاعفات، مثل: التهاب الحنجرة، التهاب العينين، نزلة، سعال، التهاب الرئة والتهاب الدماغ.