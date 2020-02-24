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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسئلة تكشف أعراض وطرق العدوى بفيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا هو أحد الأمراض الوبائية التي انتشرت على مدار الأيام الماضية خاصة في دولة الصين ومنها إلى أكثر من 30 دولة حول العالم وهو ما يتطلب ضرورة الحذر منعا للإصابة به.
”الخليج 365” يشرح في "س وج" ما هو فيروس كورونا وكيف يكون معدي وأعراضه؟1- ما هي فيروسات الكورونا ؟
فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر2- ماذا يعني أن فيروسات الكورونا حيوانية؟
يعني أنها تنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان والمصدر الحيواني لفيروس كورونا المستجد تحت الدراسة حتي الآن.3- كيف ينتقل عدوى فيروس كورونا؟
ينتقل فيروس كورونا الجديد عن طريق الرزاز الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة
الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين5- ماذا أفعل إذا ظهرت الأعراض؟
اذا ظهرت الأعراض عليك استشير الطبيب أو توجه إلى أقرب مستشفى.6 - ما هو التصرف الأمثل حال الرغبة في معلومات إضافية؟
لمزيد من المعلومات والاستفسار الاتصال برقم 105 الخط الساخن لوزارة الصحة
انفوجراف يوضح ما هى فيروسات الكورونا واعراضها
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