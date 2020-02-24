شكرا لقرائتكم خبر عن 55 يومًا عند الأقباط والكاثوليك ولا صيام للإنجيليين.. تعرف على أيام الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المسيحيون اليوم الإثنين الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد وتختلف عدد أيام الصوم في طقس كل كنيسة نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية:

الكنيسة الأرثوذكسية

يصوم الأقباط الأرثوذكس 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد، ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية أسابيع

الكنيسة الكاثوليكية

تشترك الكنيسة القبطية الكاثوليكية تشترك مع نظيرتها الأرثوذكسية فى الطقوس والممارسات الكنسية، ونظم الصوم وعدد أيامه، ونوع الطعام المسموح به ، كما عقد مجمع القاهرة سنة 1898 حيث دُعى «السنودس الإسكندرى للأقباط»، وحدد معنى الصوم والانقطاع، وما هى الأصوام المقررة فى الكنيسة، وهدف هذا الصوم أن يقدم الشعب المسيحى بواسطته أمانة الجسد تكفيرًا عن خطاياه، ويحضر نفسه للاحتفالات المهمة والأعياد.

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كنيسة الروم الأرثوذكس

طبقًا لطقس كنيسة الروم الأرثوذكس، فقد صام السيد المسيح «الأربعينية» أى 40 يومًا، وقد علم تلاميذه أن يصلوا ويطلبوا ليس من أجل الخبز الكافى لليوم فقط، بل يطلبون أولًا ملكوت الله وبره وبعدها أى شىء آخر، مشددًا على «التجرّد»، والترّفع وتجنب بعض الأخطار، التى كانت تترافق مع «الصيام»، مثل خطر التمسك بالشكليات والكبرياء، أى الصوم «لكى نظهر للناس صائمين".

كنيسة الروم الكاثوليك

وفقا لطقس الكنيسة يصام 40 يومًا حتى أن الصوم يحمل اسم الصوم الأربعيني الكبير، وفي تلك الكنيسة فإن سبت النور هو السبت الوحيد الذي يجب الصوم فيه بينما يمنع الصوم في أيام السبت الأخرى

الكنيسة الإنجيلية ومذاهبها

فى تلك الكنيسة لا صوم كنسى أو مُحدد مسبقًا، ولكن يتم الصوم بشكل شخصى، ويتطوع له الشخص وفقا لرغباته.