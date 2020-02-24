أخبار مصر | تعرف على أضرار وفوائد اللبن المجفف "البودرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أضرار وفوائد اللبن المجفف "البودرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرضت زكي خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فوائد الحليب المجفف وهو كالآتي:
- يستمر لفترة طويلة
الحليب السائل وخصوصًا المعلب يمكن أن تستمر مدة صلاحيته إلي 18 يوم بينما الحليب المجفف تمد فترة صلاحيته فترة أطول من ذلك تصل إلي 18 شهر طالما تم الإحتفاظ به في مكان غير رطب.
- متعدد الاستخدام:
بالإضافة إلى تناول الحليب المجفف يمكنك إدخاله في أغراض الطهي والخبز حيث يعتبر أحد المكونات المستخدمة في المعجنات.
- الفيتامينات:
يحتوي الحليب المجفف علي مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين هـ، فيتامين ك، فيتامين د، فيتامين أ، وفقًا لمركز الصحة الأمريكي فإن فيتامين أ مفيد لصحة الجهاز المناعي، الجهاز التناسلي، تحسين الرؤية ويساعد في تجديد الخلايا.
- فيتامين د يساعد الأمعاء في إمتصاص الفوسفور والكالسيوم والذي يساعد في تقوية المفاصل والعظام.
- يعمل فيتامين هـ كمضاد قوية للأكسدة وتحفيز إستجابة الجسم المناعية.
- يقوم فيتامين ك بمنع تخثر الدم وتحسين تدفق الدم في الجسم.
- يحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية.
- الكربوهيدرات
من أكثر الكربوهيدرات انتشارًا في الحليب المجفف هو اللاكتوز كما أنه يحتوي علي الجلوكوز ويمكن أن يستفيد الأطفال الرضع من هذه العناصر لأنها تعمل علي منع الإضطرابات الهضمية وتعزيز بكتريا حمض اللاكتيك. كما اللاكتوز عنصر جيد لمرضي السكري حيث يتم همضه ببطئ ويساعد الجسم علي إمتصاص الكالسيوم.
- يحتوي علي الفوسفور والسلينيوم
- الحليب المجفف معبأ بالمواد الغذائية للطفل
ورصدت أضرار الحليب المجفف في عدة نقاط:
- لا يوجد به أجسام مضادة
بغض النظر عن المواد الغذائية الموجودة في الحليب المجفف إلا أنه لا يحتوي علي الأجسام المضادة اللازمة لتقوية مناعة الطفل.
- التكلفة.
- لا يتم همضه بسهولة
يحتاج الحليب المجفف المزيد من الوقت حتي يتم هضمه وخصوصًا بالنسبة للاطفال يصعب هضمه، وذلك يرجع إلي المركبات الغذائية الصناعية تؤدي إلي حدوث الإمساك وإضطرابات الغازات.
- أكسدة الكوليسترول
أثناء عملية تحويل الحليب الطازج إلي مسحوق من المرحج تأكسد الكوليسترول الموجود في الحليب ويعد ذلك أخطر شكل من أشكال الكوليسترول لأن له أضرار صحية علي الجسم، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية.
- لايعطي نفس مذاق الحليب الطازج.
- لا يتم مزجه بشكل جيد
عندما يتم استخدام الحليب المجفف لا يتم مزجه بشكل جيد، قد يظهر الخليط متكتل مما يجعله مشروب غير شهي للكثير من الأفراد وخصوصًا الأطفال والمراهقين.