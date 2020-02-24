أخبار مصر | تعرف على أضرار وفوائد اللبن المجفف "البودرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أضرار وفوائد اللبن المجفف "البودرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، أن الحليب المجفف "البودرة" هو أحد منتجات الألبان الذي يتم الحصول عليه من خلال تبخير الحليب، ويستخدم لدى البعض كبديل للحليب السائل وله مذاق مختلف وقيمة غذائية ويتم إنتاجه من خلال استخراج الماء والدهون من الحليب المبستر الطازج.

واستعرضت زكي خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فوائد الحليب المجفف وهو كالآتي:



- يستمر لفترة طويلة

الحليب السائل وخصوصًا المعلب يمكن أن تستمر مدة صلاحيته إلي 18 يوم بينما الحليب المجفف تمد فترة صلاحيته فترة أطول من ذلك تصل إلي 18 شهر طالما تم الإحتفاظ به في مكان غير رطب.



- متعدد الاستخدام:

بالإضافة إلى تناول الحليب المجفف يمكنك إدخاله في أغراض الطهي والخبز حيث يعتبر أحد المكونات المستخدمة في المعجنات.



- الفيتامينات:

يحتوي الحليب المجفف علي مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين هـ، فيتامين ك، فيتامين د، فيتامين أ، وفقًا لمركز الصحة الأمريكي فإن فيتامين أ مفيد لصحة الجهاز المناعي، الجهاز التناسلي، تحسين الرؤية ويساعد في تجديد الخلايا.

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- فيتامين د يساعد الأمعاء في إمتصاص الفوسفور والكالسيوم والذي يساعد في تقوية المفاصل والعظام.

- يعمل فيتامين هـ كمضاد قوية للأكسدة وتحفيز إستجابة الجسم المناعية.

- يقوم فيتامين ك بمنع تخثر الدم وتحسين تدفق الدم في الجسم.

- يحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية.



- الكربوهيدرات

من أكثر الكربوهيدرات انتشارًا في الحليب المجفف هو اللاكتوز كما أنه يحتوي علي الجلوكوز ويمكن أن يستفيد الأطفال الرضع من هذه العناصر لأنها تعمل علي منع الإضطرابات الهضمية وتعزيز بكتريا حمض اللاكتيك. كما اللاكتوز عنصر جيد لمرضي السكري حيث يتم همضه ببطئ ويساعد الجسم علي إمتصاص الكالسيوم.



- يحتوي علي الفوسفور والسلينيوم

- الحليب المجفف معبأ بالمواد الغذائية للطفل